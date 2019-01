Afghanistan, ministro Trenta annuncia ritiro esercito italiano

Condividi

Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta «ha dato disposizioni al Coi di valutare l’avvio di una pianificazione per il ritiro del contingente italiano in Afghanistan». Lo riferiscono fonti della Difesa, aggiungendo che «l’orizzonte temporale potrebbe essere quello di 12 mesi».

Il generale Vincenzo Camporini, ex Capo di Stato Maggiore della Difesa, ha commentato così la notizia: «la situazione sul terreno è ancora quella di un Paese che si sta faticosamente riprendendo da una serie di guerre durate troppo a lungo. Se consideriamo l’Afghanistan del 2001 e quello del 2019 sono stati fatti indubbiamente dei passi da gigante, ma non ancora sufficienti a garantire la sopravvivenza in autonomia di un Paese che sia espressione della volontà democratica della sua popolazione. Non c’è nulla di garantito, neanche la democrazia. Quando si può dire che è ora di andarsene? Quando i partecipanti alla coalizione decidono insieme che è ora di andarsene. Se la decisione italiana fosse unilaterale e non concordata, direi che sarebbe difficilmente sostenibile. Non vorrei che Trump avesse dato il pessimo esempio con la decisione di ritirare le truppe Usa dalla Siria».

Fonti della Lega frenano: «al momento nessuna decisione è stata presa, ma solo una valutazione da parte del ministro per competenza. Facciamo quel che serve per riportare pace e stabilità». (a.mat.)

