«Banche, dov’erano Renzi e Gentiloni quando sparivano risparmi dei veneti?»

Condividi

Linkedin email

Il sottosegretario al ministero dell’Economica, Massimo Bitonci (in foto), e il vicepresidente del gruppo Lega alla Camera, Dimitri Coin, in una nota congiunta attaccano i governi Renzi-Gentiloni: «dov’erano quando sono spariti i risparmi di migliaia di cittadini veneti con il crack di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca? Perché non hanno tentato il salvataggio come hanno fatto per le banche amiche della Boschi? Perché per i truffati hanno messo a disposizione solo un’elemosina di 100 milioni di euro, mentre il nostro governo ha stanziato e rimborserà ben 1,5 miliardi? Perché non hanno controllato con attenzione attraverso Consob e Banca d’Italia, dal momento che erano al comando e le nomine erano proprio loro?».

«È singolare – osservano Bitonci e Coin – che Gentiloni attacchi la politica veneta, forse dimenticando che il loro governo di sinistra, così come il Pd, è notoriamente sempre stato colluso con il sistema della finanza e i grandi interessi bancari. A differenza di Gentiloni e del Partito Democratico, bocciati dagli elettori per il disastro da loro provocato in questi anni, noi oggi mettiamo in campo tutto il nostro impegno, sempre dalla parte dei risparmiatori e pronti a dare risposte alla gente che negli anni scorsi ha subito danni dai precedenti governi e dai loro amici». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)