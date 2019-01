Brexit, allarme Coldiretti Veneto: «export Prosecco il più colpito»

Condividi

«La mancanza di un accordo è lo scenario peggiore perché rischia di rallentare i flussi, ma a preoccupare è anche il rischio che con l’uscita dall’Unione Europea si affermi in Gran Bretagna una legislazione sfavorevole all’esportazioni agroalimentari italiane». È quanto spiega il presidente di Coldiretti Veneto Daniele Salvagno in merito alla vicenda Brexit, che rischia di affossare 3,4 miliardi di export del Made in Italy per effetto dei dazi e dei ritardi doganali che scatterebbero con il nuovo status di Paese Terzo.

Con quasi una bottiglia esportata su due consumata dagli inglesi è il Prosecco Doc il prodotto simbolo in Inghilterra. Le bollicine del Nordest possono essere pesantemente colpite dopo che le vendite nel 2018 hanno sfiorato i 350 milioni di euro secondo le stime della Coldiretti che evidenziano un aumento in valore del 6% rispetto all’anno precedente. «Si tratta – sottolinea la Coldiretti – del risultato di una crescita ininterrotta da circa un ventennio che ha reso il Prosecco la bevanda italiana preferita dagli inglesi». (r.a.)

