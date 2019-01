Caso Salvini-Diciotti, Di Maio: «sì a processo ma fu scelta del governo»

Condividi

Intervistato da Massimo Giletti durante la trasmissione L’Arena di La7, il vicepremier Luigi Di Maio ha parlato del caso Diciotti e della richiesta da parte del tribunale dei ministri di Catania di processare il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. «Se si andrà a processo io testimonierò a favore di Salvini – ha detto Di Maio – per dire che non far sbarcare i migranti fu una scelta politica del governo e non un’iniziativa personale del ministro». Il capo politico del M5S ha quindi confermato il voto favorevole del suo partito all’autorizzazione a procedere. (t.d.b.)

