Digiuno per diritti migranti, #cipassalafame diventa virale

Condividi

Linkedin email

Per tutta la giornata di oggi è andato in scena uno sciopero della fame collettivo per portare l’attenzione pubblica sui diritti dei migranti e dei rifugiati. Sono più di 1200 persone provenienti da 27 Paesi (numeri in aggiornamento, ndr) che hanno aderito all’iniziativa e manifestato contro le politiche migratorie del governo italiano, in particolare la scelta di vietare lo sbarco delle 47 persone a bordo della Sea Watch 3.

La mobilitazione è diventata virale con #cipassalafame. La data scelta per la protesta, all’indomani del Giorno della Memoria, è tutto fuorché casuale e gli organizzatori mettono in chiaro l’intento simbolico fin dalle premesse: «abbiamo scelto il 28 gennaio perché ricordare è fondamentale, ma non basta più». Per aderire all’iniziativa basterà saltare un pasto e condividere sui social la foto di un piatto vuoto con l’hashtag. (a.mat.)

Fonte: Repubblica

(ph: Facebook Stefania Barzini)