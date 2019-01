“Fancazzisti” al governo? Strada e Landini sbagliano bersaglio

Condividi

Si rimane allibiti a sentire il Gino di Emercency aprire la Strada del semplicismo a Maurizio Landini, neo-segretario della Cgil. Stupisce che due persone che si presume siano intelligenti ed eticamente coerenti cadano nella trappola dei luoghi comuni come dei tordi.

In sostanza secondo Strada e Landini siamo governati da scimmie e coglioni fancazzisti (cit.). Una caduta non di stile, ma d’intelligenza. Come può essere che la sinistra si sia rincoglionita a tal punto, é un mistero, a meno di non voler coglionarci di proposito (istruttiva a proposito è la poesia “La ninna-nanna de la guerra” scritta da Trilussa nell’ottobre del 1914: dopo aver parlato dei potenti il poeta scrive che “rivedremo li sovrani/E riuniti fra de loro/senza l’ombra d’un rimorso/ce faranno un ber discorso/su la Pace e sul Lavoro/pe’ quer popolo cojone/risparmiato dar cannone!”).

Purtroppo per lor signori “er popolo cojone“, vessato “dar cannone” della crisi generata da scelte politiche sbagliate, s’é rotto de “li sovrani intelligenti” che ci dicono quello che dobbiamo o non dobbiamo fare o pensare, cosa siamo o cosa non siamo. Dare del fancazzista a due vicepremier significa avvalorare la logica imbecille che fare politica o il parlamentare non sia un lavoro, cioè insomma tutti coloro che non hanno sgobbato in fabbrica non hanno mai fatto un fico secco in vita sua.

Forse, cari Strada e Landini, non sapete che se prendiamo i dati del tasso di alfabetizzazione, del tasso di povertà e del Pil pro capite, i Paesi appartenenti all’unione monetaria africana francese sono quelli messi peggio. Tra i dieci paesi africani con il più basso tasso di alfabetizzazione sette appartengono all’area CFA: Costa d’avorio, Benin, Repubblica Centrafricana, Burkina Faso, Mali, Ciad, Niger. Sono anche tra i 27 paesi africani con il più basso Pil pro capite, con la Repubblica Centrafricana all’ultimo posto. La stessa Guinea Equatoriale e il Gabon pur essendo tra i primi quattro paesi africani per Pil pro capite hanno un indice di popolazione sotto la soglia di povertà del 44% per la Guinea e del 34% per il Gabon (fonte Indexmundi).

I responsabili della situazione non stanno al Viminale o al Ministero dello Sviluppo Economico, ma al FMI, alla BCE, a Parigi, Berlino e in ogni consiglio di amministrazione di multinazionali che hanno un fatturato superiore al Pil del Burkina Faso. Non si é mai sentito nessun illuminato dare della scimmia o del coglione a chi ci ha imprigionato nell’unione monetaria, agli artefici del disastro greco, ai sacerdoti del pareggio di bilancio.

Certamente il governo gialloverde è il peggior governo italiano, se si escludono tutti quelli dal 29 luglio 1976 al 4 marzo 2018, cioè dal secondo governo Andreotti all’ultimo governo Renzi-Gentiloni. I governi dell’entrata dell’Italia nello SME, della separazione Banca d’Italia-Tesoro, dell’euro, del pareggio di bilancio in Costituzione e della riforma del lavoro.

L’errore madornale di Strada e Landini si chiama, come si diceva, semplicismo, quella predisposizione mentale che non permette di cogliere il collegamento tra i gillet gialli e i fenomeni migratori, ma individuano nell’ultimo anello della catena il problema. Giovanni Falcone diceva che se poni una questione di sostanza, senza dare troppa importanza alla forma, ti fottono nella sostanza e nella forma. Se lo segnino, al governo.

(ph: Imagoeconomica)