Giorni della merla, saranno i più freddi dell’anno? Previsioni e significato

“Giorni della merla“: cosa sono e quando arrivano? L’unica cosa certa è che cadono il 29, 30 e 31 gennaio e sarebbero i più freddi dell’anno. La tradizione, però, offre diverse versioni sul loro significato: da chi dice che la merla sarebbe un cannone trasportato sul fiume ghiacciato a chi invece racconta di un uccello, la merla appunto, che si rifugiò in un comignolo per proteggersi dal freddo. Per molti altri, invece, guardando le temperature in questi giorni precisi, si sarà in grado di prevedere l’andamento delle stagioni successive: se le giornate sono particolarmente rigide, la primavera sarà calda e soleggiata. In caso contrario, la bella stagione tarderà invece a manifestarsi.

Secondo le previsioni, quest’anno i giorni della merla saranno potenzialmente molto freddi. Nonostante il clima piuttosto rigido, l’Arpav annuncia che la giornata di domani sarà caratterizzata da un tempo stabile e soleggiato. In seguito giungeranno due saccature di origine atlantica, una con effetti piuttosto modesti tra mercoledì e giovedì mattina e la seconda venerdì, più profonda, che arrecherà fenomeni più significativi con estese precipitazioni, anche consistenti sulle zone centro-settentrionali. (a.mat.)

(ph: Wikipedia)