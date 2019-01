Imprenditore a disoccupata: «le tue due lauree non servono a nulla» [VIDEO]

Condividi

Scambio accesissimo a “Non è l’Arena” tra Francesca Sardella, disoccupata plurilaureata e l’imprenditore Alberto Giacomo Forchielli. Tutto parte con dei commenti di quest’ultimo sul reddito di cittadinanza: «per uno che ha scritto un libro che si chiama “Muovete il culo”, mi sembra tanto una manovra per appoggiare il culo. Per me è un po’ l’anticristo».

La Sardelli si irrita e controbatte: «il modo in cui lei si esprime è veramente offensivo. Io porto la mia esperienza: ho due lauree, due master, parlo correttamente due lingue, esperienza all’estero e sono costretta ad umiliarmi con lavori che sono poco retribuiti. Ma che sta dicendo? E’ inammissibile». Con tutta calma l’imprenditore le chiede: «tesoro, cos’hai studiato?». Lei risponde: «scienze politiche». Forchielli a questo punto urla: «ho passato anni a dire ai ragazzi di non studiare scienze politiche perchè rimangono a casa. L’hai fatto? Io non so cosa farci, non posso aiutarti». (a.mat.)