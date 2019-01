Milano, capo pizzeria spruzza deodorante su lavoratori neri [VIDEO]

Condividi

Sta diventando virale il video pubblicato su Facebook da una dipendente di una catena di pizzerie di Milano. Nel filmato si vede un uomo che viene chiamato capo e indossa la maglietta di Rossopomodoro, spruzzare del deodorante addosso ai lavoratori di colore. «Alza la maglietta, ma questo non ce lo avete a casa? Perchè non lo mettere?», chiede prima di spruzzare in abbondanza lo spray.

Il video è stato girato nelle cucine e in sottofondo si sentono risatine e anche un’altra persona che dice: «oh, disinfestazione». La clip è stata pubblicata da Biancavee Ortill che commenta: «guardate come trattano le persone straniere dove lavoro io, che vergogna».

Dopo il polverone social, l’amministratore delegato di Rossopomodoro, Roberto Colombo, annuncia che «sulla vicenda è stata disposta una inchiesta interna all’esito della quale saranno assunti tutti i provvedimenti che risulteranno necessari per preservare l’onorabilità dell’azienda. Il gruppo Sebeto ha tra i suoi collaboratori ragazzi e ragazze di diverse etnie e di tutte le regioni d’Italia e non si sono mai verificati in tanti anni di storia del gruppo, problemi di questo genere. La direzione non ha mai ricevuto doglianze dai suoi dipendenti o da chicchessia per

comportamenti inadeguati del proprio personale. Rossopomodoro – conclude l’ad – assume ed ha sempre assunto il personale indipendentemente dalle proprie origini tant’è che nella forza lavoro già attiva in Italia i dipendenti provenienti da fuori Italia rappresentano il 35% della forza lavoro complessiva». (a.mat.)