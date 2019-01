Non ha il biglietto, la cacciano dal bus: studentessa muore congelata

Condividi

Sta facendo scalpore quanto accaduto in Ucraina, dove una studentessa di 21 anni è stata ritrovata senza vita in un bosco. La causa della morte è ipotermia e assideramento. La temperatura infatti era scesa fino a -20 gradi sotto zero. La ragazza voleva andare a trovare la madre malata e nella fretta ha lasciato a casa la borsa. Quando l’autista dell’autobus però ha scoperto che non aveva né il biglietto, né i soldi per comprarlo, l’ha fatta scendere dal mezzo, nonostante fosse in una zona lontana dal centro abitato. La ragazza ha proseguito a piedi, ma attraversando un parco come scorciatoia è caduta e ha perso i sensi, morendo congelata. È stata trovata con gli occhi spalancati dalla paura. Ora l’azienda di trasporti sta indagando l’autista. (t.d.b.)

(Fonte: Ilmessaggero)

(ph: Andreiuc88 – Shutterstock)