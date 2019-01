Reddito cittadinanza, Letta: «doveva farlo il Pd»

Condividi

L’ex presidente del consiglio Enrico Letta, ospite della trasmissione televisiva “Che tempo che fa?” di Fabio Fazio, ha parlato di diversi argomenti di attualità. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, Letta ha detto che «non si può sbeffeggiare il governo su questo», in quanto la misura, se non altro nelle intenzioni, è buona e quando lui era al governo ci aveva pensato, ma poi la sua esperienza è stata troppo breve per metterlo in pratica. Quello che invece non piace a Letta è la gestione della questione migranti, sulla quale il governo è stato da lui definito «vergognoso». Infine un battuta sulle primarie del Partito Democratico, al quale non è più iscritto da anni: «non so se andrò a votare, ma dopo la batosta delle ultime elezioni serve discontinuità». (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)