Riso in piatto piano o liscio? Scontro Cannavacciuolo-Bastianich [VIDEO]

Galeotto fu il risotto. A Masterchef Italia è scoppiato un simpatico bisticcio tra lo chef e giudice napoletano Antonino Cannavacciuolo e quello americano Joe Bastianich, con una serie di botta e risposta al vetriolo. «Il risotto va nel piatto piano» ha detto Cannavacciuolo ai concorrenti. «Chi lo dice? – ha risposto lo chef americano -. A New York lo mettiamo nel fondino». «Noi creiamo e a New York distruggono» ha risposto piccato Cannavacciuolo. «Il mondo non finisce alla spiaggia italiana» ha insistito Bastianich. «Se vuoi ti spiego perché» ha detto lo chef napoletano, ma Bastianich lo ha gelato così tirando in ballo il noto chef vicentino: «perché te lo ha detto Cracco e tu ascolti». «Sicuramente ne sa più di te» ha replicato nuovamente Cannavacciuolo. (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)