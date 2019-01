Roma, 14 mila multe cancellate: 197 indagati

Condividi

197 indagati nell’inchiesta della procura di Roma, ribattezzata “Multopoli“, partita grazie alla denuncia di una dipendente comunale, per un giro di multe cancellate. Tra questi anche il presidente della Lazio Claudio Lotito, l’ex responsabile e altri tre dipendenti del Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale che si occupa delle sanzioni e delle istruttorie legate alle violazioni del codice della strada.

Dalle indagini, che hanno preso in considerazione il periodo dal 2012 al 2014, sono emersi alcuni escamotage come quello di far comparire come veicoli di scorta auto private che erano state multate. E’ stato disposto un sequestro preventivo di oltre un milione di euro: nei confronti di Lotito la cifra sequestrata è di oltre 26 mila euro mentre 800 mila euro sono stati sequestrati a una società di autonoleggio.

Le indagini, a quanto si apprende, non hanno però portato alla luce fenomeni corruttivi. Dal 2008 al 2014, secondo

quanto emerso dagli accertamenti, sono state circa 14mila le posizioni cancellate per un totale di circa 16 milioni di euro. Nel procedimento circa 15 milioni non sono inseriti perché prescritti ma ora gli accertamenti proseguiranno presso la Corte dei Conti per la quale vige un regime di prescrizione diverso. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)