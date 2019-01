Santanchè vs Luxuria: «lei è un maschio». La replica: «è più trans di me» [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

Scontro in diretta tv ieri sera tra la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè e Vladimir Luxuria durante la trasmissione di La7 “Non è l’Arena” condotta da Massimo Giletti. Al centro della discussione l’ospitata di Luxuria nel programma Rai “Alla lavagna“, dove l’ex parlamentare transessuale ha parlato di bullismo e discriminazione a una classe di bambini.

«Non puoi andare a dire con leggerezza che esistono generi diversi. In natura, chi ha il pene è maschio, chi ha la vagina è femmina. Per me lei, con tutto rispetto, ha il pene e quindi è un uomo», la tesi della Santanchè. «Non mi parli di natura proprio lei – la replica di Luxuria – che ha fatto molti più interventi chirurgici di me per motivi estetici. E mi parla di natura…ma se è più trans di me!». (r.a.)