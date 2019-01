«Sei troppo grassa»: commessa licenziata dopo 4 ore

Condividi

Linkedin email

La denuncia arriva da un post su Facebook della zia sulla pagina del negozio di calzature in Lombardia dove la nipote, Arianna Marchi, 28 anni, di Lodi, è stata licenziata dopo sole 4 ore di lavoro. «Non sei adatta, non sei abbastanza agile», le sarebbe stato detto da parte dell’agenzia interinale che le aveva trovato il posto e che si è limitata a riferire quanto le avrebbe detto una delle responsabili del negozio, per giustificare la scelta di non voler più la ragazza. Nel suo lavoro infatti avrebbe dovuto scaricare scatole di scarpe dai camion. Arianna pesa 90 chili, ma spiega che non è mai stato un problema. Ha svolto il turno dalle 16:30 alle 20:30 senza che nessuno le dicesse niente. Ma poi dopo un quarto d’ora le è arrivata la telefonata che le comunicava l’intenzione di lasciarla a casa. Eppure aveva superato due colloqui. Ora arriva la denuncia per evitare, spiega, che succeda anche ad altre. (t.d.b.)

(Fonte: Corriere.it)