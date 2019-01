Toh, a Vicenza la destra si riscopre antifascista (causa poltrone)

Condividi

L’antifascismo in Italia é da molti anni un campo minato: usato a sinistra come ultima àncora di salvezza per coprire il proprio vuoto ideologico, liquidato a destra (e condannato all’estrema destra) come non-valore se non anti-valore, é sicuramente un concetto con la sua dignità storica, costruita sul carcere, sul confino e sul sangue – e non su chiacchiere – di chi si oppose al fascismo mettendo sul piatto lavoro, famiglia, libertà. A prescindere dalle valutazioni di parte, un’esperienza da ammirare sul piano etico e umano, per il sacrificio che vi profusero quei dissidenti e partigiani che rischiavano in prima persona.

Vederla abbassata e prostituita ad arma di cartone da micro-politici di provincia, non é esattamente lo spettacolo che ci si aspetterebbe per quel minimo di rispetto dovuto. A Vicenza lo si sta facendo di gran carriera e con mucho gusto, squallidamente. Nel Comune oggi amministrato da una giunta di centrodestra a guida Francesco Rucco vige una clausola nel regolamento per l’uso degli spazi pubblici che prevede, al momento della richiesta di concessione, «una dichiarazione esplicita di riconoscimento dei valori democratici espressi nella Costituzione italiana». Un auto-attestato comunemente noto come “certificato di antifascismo” (in quanto si dà per assodato, benché questa parola nel dettato costituzionale non venga mai citata, che in essa si compendino i valori fondamentali della Carta: nel merito, come scritto a suo tempo, una trovata piuttosto anti-democratica). E’ un’eredità della maggioranza precedente di centrosinistra, sindaco Achille Variati (Pd), che tuttavia Rucco, destra ultramoderata, già in campagna elettorale aveva annunciato di non voler stralciare.

Ma ecco che un partito, Fratelli d’Italia, che avendo ricevuto una manciata di voti pretende e si agita per avere più visibilità e potere, tira fuori dal dimenticatoio la questione già dimenticata, dal momento che essendo di principio, all’atto pratico non produce effetti devastanti. Insomma al 99% dei cittadini frega niente. Un problema del tutto strumentale, a meno di non pensare che i vertici di FdI siano in realtà paladini indefessi della Libertà di Pensiero, anche se stranamente nessuno se n’era accorto. In particolare, ai fratellini tricolore preme di indurre in trappola l’assessore più a destra della compagine di Palazzo Trissino, il donazzaniano Silvio Giovine, che difatti, com’era prevedibile, si é subito accodato alla richiesta targata Fdi di eliminare la regolina, alimentando un nuovo motivo di discussione interna in un centrodestra senza pace. Il sindaco, pompiere spegnitore di fuochi in servizio permanente effettivo, ha cercato di chiuderla lì derubricando il tema come non prioritario, come in effetti é.

Non aveva fatto i conti col malcontento di Forza Italia e del vicesindaco Matteo Tosetto, scornato perchè nel nuovo cda dell’ente assistenziale per anziani Ipab non è stato nominato nemmeno un forzista. Un patema d’animo di puro idealismo, come si vede. Che sia dovuto a ciò il rinnovato slancio antifascista dell’azzurro, che al Giornale di Vicenza ha scolpito nella pietra il severo monito: quella clausola deve rimanere? E camminando ieri alla Marcia della Memoria dell’Olocausto ebraico, si é trovato in compagnia della capogruppo della lista Rucco, Simona Siotto, e dell’assessore ai diritti civili Caterina Soprana, che hanno approfittato dell’occasione per schierarsi pure loro contro la rimozione della clausola antifascista. Avventurandosi in particolare la prima in una dotta analisi di difesa: «non perché quella sia una grande norma – ha disquisito sul GdV – ma perché in questi tempi, in cui avere un po’ di coraggio è importante, è meglio che rimanga e che anzi venga estesa a tutti i regimi totalitari». Tradotto: aggiungiamo anche l’anti-comunismo, già che ci siamo. Con buona pace delle Brigate Garibaldi (nota per le Siotto leggenti: sono le formazioni della Resistenza che s’ispiravano al comunismo). O magari chissà, secondo la coraggiosa neo-legislatrice c’è pure la democrazia fra i totalitarismi, dato che é in nome della democrazia che si bombarda popoli e si conquistano Stati, no?

Si dice che la Soprana puntasse all’assessorato alla cultura, che invece Rucco si é tenuto per sé. Si dice che la Siotto si ritenga sottostimata, nel ruolo di capogruppo, anziché di assessore in giunta. Quel che é certo é che alla gente – purtroppo – dei grandi dilemmi sui princìpi interessa meno che della costruzione di una rotatoria. Questo, persino la politica di quartiere e di cortile lo sa benissimo. Perciò, siamo di fronte solo e soltanto alla solita, ennesima, noiosa, bassa e prosaicissima bega per quattro poltrone..

