Treviso, prof con 6 migranti in casa: «pronto a candidarmi alle europee»

Antonio Silvio Calò, professore trevigiano apparso sui giornali per aver accolto sei profughi nella propria casa, si dice pronto a candidarsi per le elezioni europee di maggio. Su Facebook scrive: «questo è un momento storico gravissimo, è giunta l’ora di dare risposte radicali alla paura all’odio e di impegnare tutte le forze che abbiamo nel contrastare chi respinge l’umanità ferita. La situazione drammatica che oggi colpisce gli altri un domani potrebbe colpire noi. È il momento di schierarsi e prendere posizione politica nel voler costruire una società aperta e inclusiva».

Sul Corriere del Veneto ha dichiarato di voler «essere ascoltato per trovare soluzioni insieme e sconfiggere la paura che qualcuno continua ad alimentare. I migranti sono diventati dei capri espiatori, la questione è stata gestita malissimo». Con quale partito si candiderà non si sa ancora ma il Pd, che lo stesso Calò ha definito «fondamentale se avrà coraggio e non si fermerà alle questioni di partito», ha apprezzato più volte in passato le sue posizioni. Infine sul ministro Salvini dice: «gli avevo chiesto di incontrarci e non ho mai ricevuto risposta. Rinnovo l’invito, in lui non vedo un avversario ma una persona che vuole risolvere i problemi per il bene dei nostri giovani, pensando al futuro e non al presente». (a.mat.)

(ph: Facebook Antonio Silvio Calò)