Turista single a Roma? Arriva finto fidanzato per romantiche foto social

Tra i tanti pacchetti turistici offerti a Roma, a spiccare ed attirare l’attenzione uno in particolare chiamato “Insta Boyfriend Rome Private Tour” offerto da Roma Experience. Si rivolge in particolare alle turiste single che decidono di visitare la città eterna. Offre la possibilità di affittare un fidanzato per scattare tanti selfie da pubblicare sui social negli angoli più romantici della città. Ciliegina sulla torta? Il finto fidanzato, oltre ad essere un bellissimo ragazzo, è un fotografo professionista. Quindi scatti perfetti e pioggia di like assicurati.

Il tour privato viene proposto dall’agenzia a 735 euro e include i monumenti più famosi di Roma come Colosseo, Cappella Sistina e Vaticano. Aggiungere l’Instagram boyfriend costa 350 euro in più. L’agenzia giustifica così il prezzo non proprio low cost: «il fidanzato in affito è migliore di un fidanzato vero. L’Insta-boyfriend, infatti, non si lamenta perché ci guadagna, è lì solo solo per la turista e quindi non si distrae, ma soprattutto è un fotografo professionista che non farà arrabbiare la “fidanzata” a causa di qualche scatto poco riuscito». (a.mat.)

(ph: shutterstock)