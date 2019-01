«Vicenza, 22enne multata per aborto clandestino: inaccettabile»

Condividi

Pubblichiamo la nota dell’associazione Non una di meno – Vicenza.

Apprendiamo dalla stampa locale la notizia di una giovane donna di 22 anni ricoverata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza per un’emorragia causata, come la ragazza stessa ha riferito, da un aborto farmacologico procurato al di fuori delle strutture sanitarie convenzionate per l’interruzione volontaria di gravidanza. Un aborto clandestino, in altre parole, l’ennesimo in un paese che ha visto aumentare negli ultimi anni i ricoveri per le conseguenze di aborti illegali, a causa dell’aumento dei ginecologi obiettori nelle strutture pubbliche (si è passati dal 58% nel 2005 al 71% nel 2016) e del ricorso illegittimo, da parte di medici non ginecologi e del personale infermieristico, a pratiche di boicottaggio delle operazioni di IVG e dell’abuso dell’obiezione di coscienza oltre i limiti sanciti all’epoca dalla legge 194. Ciò ha comportato, di fatto, una drastica riduzione delle possibilità di accesso effettivo delle donne al diritto ad abortire, dal momento che in diversi ospedali, ormai, tutti i medici sono obiettori e non è più garantita la possibilità di abortire.

Questa situazione genera un vero e proprio attacco ai diritti delle donne, soprattutto se sono povere, straniere, richiedenti asilo o irregolari, in una spirale di discriminazione sessista, classista e razzista che intreccia la storia della progressiva disapplicazione della legge 194 alle politiche di esclusione praticate in questi anni in Italia, culminate, da ultimo, nel decreto sicurezza, voluto da un governo che non esitiamo a definire fascista. Lo vogliamo sottolineare, perchè questa è la cornice entro cui si inserisce la vicenda successa a questa donna, straniera e richiedente asilo, che si è conclusa con una sanzione amministrativa a carico della giovane, come ancora prevede una normativa che, nonostante la recente depenalizzazione, scarica sulle donne il peso dell’aborto, in una dinamica fatta di ipocrisia.

E’ interessante riportare, a tal proposito, un’intervista del 2017, in occasione dei 40 anni dall’approvazione della legge 194, a Silvana Agatone, ginecologa dell’ospedale Pertini e presidente della Laiga, Libera associazione italiana ginecologi per l’applicazione della legge 194. Agatone sottolinea come in Italia non esistano un sistema di monitoraggio e dati certi sugli aborti; il 40% degli ospedali, inoltre, è ufficialmente fuori dalla legge 194 e i dati che vedono in apparenza una diminuzione del ricorso all’IVG e che hanno giustificato, negli ultimi anni, una riduzione della spesa sanitaria a tutela del diritto all’aborto, sono dovuti in realtà alla riduzione della possibilità di abortire legalmente nelle strutture pubbliche e al conseguente aumento degli aborti clandestini.

La presidente di Laiga continua spiegando come la discriminazione classista e razzista che ulteriormente condiziona la vita delle donne abbia determinato una tripartizione delle pratiche abortive illegali. Se da una parte esiste quello che viene definito l’aborto clandestino “d’oro”, cui ricorrono le donne di classi agiate in cliniche private non accreditate per l’IVG, dall’altra troviamo «quello a cui ricorrono le donne italiane che non trovano posti disponibili nelle strutture sanitarie e infine il terzo, quello più feroce, che riguarda le donne straniere, spesso senza documenti».

Come compagne di Non Una Di Meno Vicenza, vogliamo esprimere solidarietà a questa giovane donna e a tutte le donne che affrontano l’aborto in un contesto politico e culturale che giudica e limita l’accesso ai diritti, che esclude e discrimina, criminalizza la povertà, esercita potere sui corpi delle donne e sulle loro scelte.

Non Una Di Meno – Vicenza

