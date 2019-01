Anpi, scontro tra Padova e Rovigo: «su foibe non si scherza»

Condividi

Anpi di Padova prende posizione sulle polemiche sollevate dopo un post pubblica su Facebook e successivamente rimosso dall’Anpi di Rovigo che negava l’esistenza delle foibe (clicca qui per leggere). «Sulle foibe e sull’esodo da Istria, Dalmazia e Quarnero non si scherza. Le foibe furono giustizia sommaria, spesso indiscriminata e ingiustificata. Come pure le deportazioni post belliche di militari e civili italiani in Slovenia. L’esodo fu una scelta obbligata per la grande maggioranza degli italiani di quelle zone: se ne andarono persone di tutti gli strati sociali e di tutte le convinzioni politiche, fra questi molti antifascisti coerenti e molti combattenti partigiani».

«Nessun negazionismo e riduzionismo, dunque. Su questo l’Anpi non accetta lezioni da nessuno: lo dimostra il suo impegno costante a lavorare sulla storia e sulla memoria delle complesse e drammatiche vicende del confine orientale, come testimoniato anche dal Convegno Nazionale che, sulla materia, si è tenuto a Milano nel gennaio del

2016. L’Anpi di Padova ritiene che espressioni irrispettose, infelici, improvvide, storicamente infondate, comparse sul sito dell’Anpi di Rovigo non rappresentino assolutamente il pensiero dell’associazione e si augura che il comitato provinciale polesano ne prenda risolutamente le distanze», sottolinea.

«Foibe ed esodo richiamano certamente responsabilità molto gravi di parte jugoslava: ma i meno abilitati ad esprimersi su una vicenda così drammatica sono i fascisti, i nazionalisti e i loro eredi e corifei: il dramma di Istria, Quarnero, Dalmazia, che fu tale per italiani, sloveni e croati, nasce anche dalla criminale e irresponsabile politica di snazionalizzazione, oppressione e invasione che, in quelle zone, vide sanguinosamente protagonista il fascismo di confine. Per l’Anpi – conclude la nota – il Giorno del Ricordo deve rimanere occasione di un ripensamento che ponga al suo centro il profondo rispetto per il dolore di tutti e l’impegno a costruire un’Europa unita e solidale». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

