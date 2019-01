Anziano si getta nel Brenta, salvato da operaio senegalese

Condividi

Un immigrato senegalese 21enne ha visto un uomo in difficoltà nel fiume Brenta e, senza esitazione, si è gettato in acqua per salvarlo mettendo a rischio la propria vita. Il fatto è successo ieri mattina, poco prima delle 8, quando un 68enne, in un tentativo di suicidio, si è buttato nelle acque del Brenta dal ponte Basso, tra Mortise e Cadoneghe (Padova). Il giovane, operaio regolare in Italia si stava recando al lavoro, quando ha assistito alla scena.

Senza un attimo di esitazione, si è gettato nel fiume, ha raggiunto a nuoto l’anziano, e faticosamente lo ha portato a riva, anche grazie all’aiuto di un carabiniere, giunto nel frattempo sul posto dopo la chiamata di soccorsi da parte di una passante. L’uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale a Padova, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata per una grave ipotermia. Lo straniero non ha subito conseguenze e dopo il suo gesto eroico se ne è andato tranquillamente al lavoro. (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Shutterstock)