Mestre, 88enne raggirata e derubata in casa

Una 88enne veneziana è stata derubata in casa di tre collane in oro giallo, un paio di orecchini in oro bianco e acquamarina, due anelli con diamante e 1200 euro in contanti. L’episodio risale a ieri mattina quando una donna ha suonato alla porta dell’anziana a Mestre spacciandosi per un’amica intima della figlia. La donna, una 50enne vestita bene, dopo essersi fatta aprire la porta dall’ignara vecchietta si è fatta mostrare dove quest’ultima tenesse gli ori con la scusa di posizionare una calamita per deterrente contro i furti.

A quel punto, dopo esser riuscita a farsi mostrare il luogo, la truffatrice è riuscita ad appropriarsi del bottino scappando via. Dopo pochi secondi l’anziana si è accorta del furto e ha avvisato la figlia. La polizia, informata del furto, sta indagando sul fatto. Per prevenire fatti di questo tipo, le forze dell’ordine invitano a non aprire la porta di casa a sconosciuti e a non lasciare soli gli anziani. (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Shutterstock)