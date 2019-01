“Noi che credevamo in BpVi” al Mef: «incontro su indennizzi propositivo»

Condividi

«Incontro propositivo». Con queste parole “Noi che credevamo nella BpVi e in Veneto Banca” commenta l’incontro avvenuto oggi al Mef che aveva come oggetto i decreti attuativi alla norma sugli indennizzi dei risparmiatori. «Dopo il solito sproloquio delle solite associazioni ancora in grado oggi di elogiare l’inefficace ex-fondo Baretta, siamo passati all’analisi delle questioni tecniche riguardanti le criticità rappresentate da alcuni profili particolari di risparmiatori: affrancati, eredi, scavalcati e risparmiatori storici», spiega in una nota l’associazione.

«A seguito di ciò il sottosegretario Villarosa, unico referente presente, ha promesso di dare le linee guida entro una settimana. In fase di definizione ancora alcune situazioni critiche che riguardano i rapporti con Intesa e i rapporti con l’Europa. Per quanto riguarda questi ultimi, il sottosegretario Villarosa ha ribadito quello che già aveva detto il ministro Tria e cioè che non esiste, al momento, alcun richiamo della Commissione UE nel merito ed esclude ogni eventualità che ci sia. Restiamo quindi fiduciosi nei prossimi giorni di ricevere quanto promesso per un esito positivo della vicenda», concludono. (a.mat.)

