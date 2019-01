Padova, bollette: la delibera di Giordani é acqua fresca

Condividi

La maggioranza civica di centrosinistra del sindaco Sergio Giordani che governa Padova stava per perdersi in un vero e proprio bicchiere d’acqua sulla petizione popolare presentata oltre un anno fa e fatta propria da Coalizione Civica, la sua componente più a sinistra, in cui si chiedeva per tutti la garanzia del servizio idrico sempre e per tutti, nonché la creazione di un fondo, costituito con i profitti dell’ente gestore, per coprire tutta la bolletta alle famiglie disagiate. Tutte proposte che rappresentavano un bella bevuta d’acqua salata per l’area piddina-giordaniana che in diverse occasioni avevano espresso le proprie perplessità.

Vista però la pervicacia di Coalizione Civica, il nodo è venuto al pettine e, per non far emergere dalle acque la torre di babele nella maggioranza, finalmente il Partito Democratico si è destato e ha preso in mano la situazione. Nella fattispecie ha confezionato un ottimo desalinizzatore tramite un maxi-emendamento nella parte riguardante una parte dei dividendi della capogruppo Hera Spa, che dovrà essere accantonata per i servizi sociali affinché questi completino la copertura delle bollette ai disagiati e intervengano per efficientare la rete.

In sostanza si è ricondotto il tutto nella sede preposta alla risoluzione del problema, ovvero appunto i servizi sociali. Se infatti una famiglia non riesce a pagare una bolletta dell’acqua, probabilmente i problemi sono ben altri ed è corretto che intervengano gli enti proposti. Una delibera, in ogni caso, destinata ad una piccola parte della popolazione patavina. Insomma, acqua fresca.

Distribuita in attesa che la maggioranza decida di scendere nelle cantine di Palazzo Moroni per prendere in mano con decisione progetti tanto attesi, vini d’annata come il tram, o novelli come la questione dell’area ex Prandina a ridosso del centro, o come la Fiera, su cui si brancola nel buio dopo la cacciata dei francesi ed il ritorno in mani pubbliche. Sono proprio queste bottiglie che ogni tanto qualcuno cerca di prendere e stappare, anche se poi c’è la mano sapiente del potente portavoce Massimo Bettin che le riprende e le riporta giù, nelle vesti quasi di un sommelier decide lui come e quando aprirle, cercando di trovare sempre l’ottimo abbinamento che possa andar bene per tutti.

Rischia tuttavia di aumentare la tensione nelle varie anime della maggioranza, perché, soprattutto nell’area centrista, si teme che quei vini possano diventare aceto e, a differenza dell’acqua, difficilmente si riuscirebbe a trovare un sistema per renderli bevibili. Non tanto a chi oggi sostiene l’amministrazione, quanto alla città ed ai cittadini, che non vedono una programmazione e definizione certa, ma soprattutto attendono da troppo tempo di farsi una bella bevuta, vedi il succitato caso ex Prandina dove, durante le feste, con grande entusiasmo hanno accolto l’idea del park auto, ma poi hanno dovuto subire la delusione della chiusura, con un futuro adesso pieno di incognite.

