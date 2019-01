«Polo emergenze al Parco della Pace? Consiglio comunale all’oscuro»

Condividi

Il consigliere comunale di opposizione di Vicenza Ciro Asproso (Coalizione Civica per Vicenza) ha presentato una domanda di attualità al sindaco Francesco Rucco sul tema del centro polifunzionale della protezione civile che il Comune intende realizzare all’interno del Parco della Pace. «Apprendo che esiste uno studio di fattibilità per realizzare il “Centro polifunzionale della Protezione Civile” all’interno del Parco della Pace – spiega Asproso in una nota -, ma il Consiglio comunale ne è tenuto all’oscuro, così come restano dachiarire le possibili fonti di finanziamento. Da mesi sarebbe al lavoro un non meglio precisato “Tavolo tecnico” per apportare modifiche al Progetto del Parco che, giova ricordare, è il frutto di un processo partecipativo lungo e articolato, e in cui furono coinvolti soggetti influenti della nostra Comunità, rappresentanti di Associazioni, singoli cittadini. Un criterio e un percorso di partecipazione con cui, anche idealmente, si voleva porre rimedio alla triste esperienza di un recente passato costellato da troppe reticenze e omissioni».

«Il Progetto del Parco della Pace – prosegue Asproso nella sua domanda di attualità – viene sovvenzionato dallo Stato con 8,6 milioni di euro nell’ambito delle compensazioni per la base americana Del Din e per 3,7 milioni attraverso il Bando periferie. Nell’ultima Finanziaria è stata inserita una norma che prevede di restituire al mittente: “le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione, o comunque realizzate in fase di appalto”, con riferimento al bando periferie. Come può essere realizzato il Polo delle emergenze che non è previsto nel capitolato d’appalto? Con quali soldi si pensa di attuare le modifiche al progetto, forse con i Fondi regionali? Altro denaro dei contribuenti che potrebbe essere meglio impiegato per opere di rigenerazione urbana e di riqualificazione urbanistica? Chi fa parte del Tavolo tecnico e con quali competenze?».

«Perché non vi sono rappresentanti del Consiglio comunale? – chiede ancora Asproso al sindaco Rucco -. Perché non sono presenti gli esperti che hanno già lavorato col “Tavolo della Partecipazione” che fu istituito nel 2013 con Delibera di Giunta e mai revocato? Si torna a parlare della Pista di volo e di ulteriori impermeabilizzazioni del terreno, nonostante sia ormai acclarato che la costruzione della Caserma Del Din ha compromesso definitivamente la rete di drenaggi del vecchio aeroporto. Come si pensa di ovviare – conclude – ad un così grave condizionamento di carattere idrogeologico?». (t.d.b.)

(ph: Facebook – Coalizione Civica Vicenza)