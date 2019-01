Portavoce Sea Watch: «peggiorano condizioni migranti a bordo»

Condividi

Mentre continua la staffetta dei parlamentari del Partito Democratico bordo della nave Sea Watch, da giorni al largo di Siracusa con a bordo 47 richiedenti asilo salvati dal mare, il governo italiano continua a negare l’approdo e a chiedere l’intervento della Germania e, soprattutto dei Paesi Bassi, invocato sia dal ministro dell’Interno Matteo Salvini sia dal titolare dei Trasporti, Danilo Toninelli.

E se per il ministro della Salute Giulia Grillo a bordo della nave dell’ong «non ci sono situazioni importanti sanitarie», la portavoce di Sea Watch Giorgia Linardi (in foto) denuncia il peggioramento delle condizioni di salute psicofisiche dei migranti. «Le 47 persone a bordo, tra cui 15 minori, iniziano a mostrare chiari segni di impazienza. Ieri uno di loro è stato persino sedato» e un altro rifiuta il cibo. La ong ha presentato una diffida alla Prefettura e alla Capitaneria di porto di Siracusa per denunciare il mancato approdo. «I migranti devono scendere tutti non possiamo rischiare un nuovo caso Diciotti», ha spiegato Linardi. (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Imagoeconomica)