«Post omofobo sul Carnevale»: polemica a Verona

A Verona anche il Carnevale finisce nell’agone politico. Il casus belli è stata la partecipazione del sindaco Federico Sboarina a un convegno dell’associazione di estrema destra Fortezza Europa, dal titolo “Il Bacanal del Gnoco: radici, storia, tradizione”. A fine dicembre, i nostalgici fascisti avevano scritto su Facebook come «il continuo e progressivo allontanamento dai dettami tradizionali» del Carnevale veronese abbia portato alla «candidatura a Papà del Gnoco 2019 di un personaggio presentatosi alla stampa come “attivista gay veronese”». Candidatura che secondo l’associazione «non lascia spazio a equivoci circa la volontà del candidato di strumentalizzare la maschera sanzenate per la promozione di fantomatici diritti Lgbt. La propensione alle “carnevalate” e al ricoprirsi di ridicolo di queste simpatiche macchiette è oramai arcinota a tutti i veronesi», aggiunge Fortezza Europa, augurandosi «che la maschera venga definitivamente sottratta dalle mani di chi vorrebbe speculare per fini politici e individuali su di essa».

Dopo la partecipazione del sindaco al convegno organizzato da Fortezza Europa, la consigliera comunale Elisa La Paglia è passata all’attacco. «Trovo sbagliato, oltre che storicamente irrispettoso, che la politica interferisca» con il Carnevale, scrive su Facebook l’esponente del Partito Democratico, che denuncia: «un post omofobo è stato pubblicato alcuni giorni fa da un’associazione nota per la sua nostalgica concezione dei diritti». Nelle contestazioni, evidenzia la consigliera, «c’è un aggravante all’essere gay di uno dei candidati: il fatto che costui abbia avuto l’ardire di battersi per i diritti civili di tutta la categoria». Nel chiedere che il carnevale resti una festa slegata da logiche politiche, La Paglia aggiunge tra il serio e il faceto: «meglio che si occupino delle regole per le candidature del Papà del Gnoco che di stranieri e legge 194, almeno così fan meno danni». (r.a.)

(Ph. Logan81 / Shutterstock)