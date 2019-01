Prescrive biscotti alla cannabis a bimbo di 4 anni: medico rischia licenza

Condividi

Per calmare l’irritabilità e i capricci di un bambino di 4 anni, un medico esperto in medicina naturale ha pensato bene di prescrivergli 4 biscotti alla cannabis. A riportare la vicenda Bbc online. Il dottore avrebbe diagnosticato erroneamente al piccolo un disturbo bipolare e un disturbo da deficit di attenzione. Ma secondo le autorità americane, sarebbe stato «gravemente negligente» per non aver consultato uno psichiatra e per questo rischia di perdere la licenza.

Il padre del bimbo si era rivolto al medico perchè il figlio si comportava male a scuola. La vicenda è venuta alla luce grazie ad un’infermiera della scuola alla quale il genitore ha chiesto di dare al bambino, all’ora di pranzo, i suoi biscotti alla cannabis. Il professionista respinge ogni accusa, ha impugnato la sentenza dichiarando che continuerà a praticare. (a.mat.)