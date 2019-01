Roma, ok M5S-Pd a sgombero CasaPound

Condividi

L’assemblea capitolina ha approvato con 30 sì e 4 no la mozione che impegna la sindaca Virginia Raggi ad «attivarsi presso gli Organi competenti affinché sia predisposto lo sgombero immediato dello stabile sito in Via Napoleone 111 illegalmente occupato dall’associazione CasaPound». I sì sono arrivati dal Pd e dalla maggioranza dei 5 Stelle che ha commentato: «non ci mettiamo dietro alla diatriba tra rossi e neri ma è coerente con le nostre linee politiche». Voto sfavorevole, invece, da parte della Lega e di Fratelli d’Italia.

Il primo firmatario della mozione, il consigliere dem Giovanni Zannola, ha commentato: «in questi mesi si è usato sul tema degli sgomberi il pugno duro. Noi abbiamo chiesto di fare altrettanto con un edificio di pregio al centro di Roma occupato ormai dal 2003, dove non si sa bene cosa accade dentro se non che si costruisce un odio profondo, e messaggi negativi in città. Sappiamo che l’edificio non è proprietà del Comune, noi pensiamo che una permuta con l’ente di proprietà potrebbe permettere al Campidoglio di acquisirlo al suo patrimonio. Una volta fatto questo il Comune potrebbe dare l’esempio, cacciando chi utilizza un bene pubblico di pregio per fomentare l’odio e restituirlo alla città confrontandosi con la cittadinanza facendolo magari diventare un punto d’incontro». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: Barbicone/Wikipedia)