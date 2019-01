Salvini: «Anpi Rovigo nega foibe, fanno schifo»

Condividi

«L’Associazione partigiani di Rovigo nega l’esistenza delle foibe, definedendole “fandonie”. Fate schifo. La sinistra che tanto ama i clandestini non si fa problemi a calpestare la memoria dei nostri connazionali massacrati per la sola colpa di essere italiani». Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini commentando un post pubblicato su Facebook dalla sezione Anpi di Rovigo, in cui l’associazione dei partigiani rodigina ha parlato delle foibe come di «un’invenzione» dei fascisti, utilizzata per far sparire i partigiani jugoslavi. (r.a.)

