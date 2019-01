Venezia, tassa di sbarco: ipotesi “4 scaglioni”

Condividi

Negli uffici comunale di Venezia si discute sugli aspetti tecnici e sul regolamento per applicare la tassa di sbarco. Per ora tutte ipotesi ma già la settimana prossima potrebbe esserci una discussione ufficiale. Si sta pensando di dividere la tassa in quattro scaglioni, a seconda di quante persone siano attese in città. Le tariffe dovrebbero essere di tre, sei, otto e dieci euro e saranno segnalate con bollini bianco, verde (o arancione), rosso e nero. Allo studio c’è anche la gestione degli accessi via ponte della Libertà, che potrebbe risultare a pagamento. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)