Tav a Vicenza, sindaci e parlamentari fanno fronte comune (tranne il M5S)

Francesco Rucco, sindaco di Vicenza e presidente della Provincia, ha incontrato ieri i deputati vicentini e sindaci locali per dire sì alla Tav. Unici assenti, le parlamentari vicentine del Movimento 5 Stelle, Barbara Guidolin e Sara Cunial. Sindaci e parlamentari si dicono pronti a partire per Roma per chiedere al governo di dare «l’incarico a Rfi degli studi che mancano per avviare il progetto definitivo», dichiara Rucco, come riportato da Andrea Alba sul Corriere del Veneto – edizione Vicenza di oggi.

Nel progetto preliminare, spiega il sindaco, mancano «un’analisi dei flussi di traffico, l’impatto idraulico, la progettazione di una cassa di espansione a Peschiera dei Muzzi, gli attraversamenti e i sottopassaggi da ampliare e mettere in sicurezza, a partire da quello fra Creazzo e Altavilla». Inoltre, mancano i dettagli della linea a est, da Monte Berico a Settecà. «per ora c’è solo una riga tracciata con una rotatoria su via Camisana e la stazione elettrificata a Torri di Quartesolo – sottolinea Rucco -. Il resto manca completamente: vorremmo fosse inserito anche un tunnel sotto la zona Stanga».

(Ph. Comune di Vicenza)