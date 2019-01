Adrian, veronese Manara si dissocia: «non è una mia graphic novel»

Condividi

Il fumettista veronese Milo Manara in un lungo post su Facebook interviene sulla serie Adrian trasmessa su Canale 5, che ha suscitato tante polemiche per il volume alto e per alcuni contenuti. Manara spiega di aver realizzato i disegni 10 anni fa per un progetto condiviso anche con Adriano Celentano, ma che non ha partecipato all’animazione e che quindi non si può dire che Adrian sia una sua graphic novel. Il fumettista spiega inoltre che non ha deciso lui di inserire ora quei disegni. (t.d.b.)

(ph: Facebook – Milo Manara)