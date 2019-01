Afghanistan, ex comandante italiano Nato: «ritiro regalo ai talebani»

Condividi

Nei giorni scorsi il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha annunciato il ritiro del contingente italiano in Afghanistan. Non è d’accordo con tale strategia comunicativa il generale di Corpo d’Armata Vincenzo Santo, ex capo di Stato Maggiore della Nato proprio in Afghanistan. «Un prerequisito dei talebani per arrivare a un armistizio è quello che vengano ritirate tutte le forze straniere dall’Afghanistan – spiega Santo – potrebbero pensare di “aiutarci” ad andare via con un attentato in modo da sollecitare l’opinione pubblica nazionale, in questo caso gli italiani, a prendere posizione verso un ritiro più veloce. Il ministro della Difesa – aggiunge – non decide queste cose. L’impiego di un contingente fa parte della strategia di politica estera».

Se l’annuncio italiano è stato imprudente, secondo Santo quello del ritiro americano non è invece credibile. «Con i talebani ci parlano tutti: russi, iraniani, cinesi. Considerando che gli Stati Uniti hanno speso in Afghanistan qualcosa vicino al trilione di dollari, mi chiedo, – afferma il generale – considerando l’interesse cinese e la vicinanza della Russia, davvero intendono lasciarlo in mano ai cinesi o ai russi? Con tutti i soldi spesi e i morti che hanno avuto? Non credo – conclude Santo – che gli americani vadano via e soprattutto non nella misura in cui viene ventilato il ritiro». (t.d.b.)

