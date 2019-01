«Animali sfiancati da maltempo: stop a proroga caccia»

Condividi

«Gli eventi meteo che hanno colpito l’Italia hanno avuto gravi ripercussioni per gli uomini e l’ambiente, ma anche per la fauna e la biodiversità. Abbiamo inviato una lettera alle istituzioni, invocando lo stop al posticipo della chiusura della caccia. Una proroga in questo contesto drammatico rappresenta un vero atto di irresponsabilità». Lo dichiara in una nota Walter Caporale, Presidente di Animalisti Italiani onlus.

Per questo, spiega Caporale, «abbiamo chiesto ai Presidenti di Regione un atto di coraggio e, allo stesso tempo, di sensibilità sociale affinché non venga concesso il prolungamento della stagione venatoria. Una siffatta modalità di azione politico-amministrativa comporta un illegittimo e reiterato danneggiamento del patrimonio indisponibile dello Stato. Per tanto ci riserviamo di valutare la opportunità di agire anche in sede penale al fine di salvaguardare l’interesse primario costituito dalla tutela della fauna selvatica». (r.a.)

