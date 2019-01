Boldrini: «violenza contro di me frutto di strategia politica» [VIDEO]

«Sono una figura indipendente e una donna, quindi era molto facile prendermi di mira». In un’intervista rilasciata all’emittente inglese Bbc, l’ex presidente della Camera Laura Boldrini (LeU) racconta la sua sulla campagna d’odio nei suoi confronti, frutto di una precisa «strategia politica» e portata avanti «all’inizio dal Movimento 5 Stelle. Il loro leader Beppe Grillo un giorno se ne uscì con una domanda molto semplice sul suo blog: “cosa succederebbe se ti trovassi la Boldrini in macchina?”. I commenti furono semplicemente tremendi. Violenti, oltraggiosi».

Former speaker of Italy’s Chamber of Deputies @lauraboldrini says she was a target for online trolling and sexism due her outspokenness over human rights and women’s rights pic.twitter.com/RJmzgQOOb9

