Cambia la procedura per la sospensione temporanea delle partite in caso di cori razzisti. Lo ha stabilito il

consiglio federale della Figc, riducendo da tre a due i passaggi: al primo episodio, squadre al centro del campo e al secondo le squadre scenderanno negli spogliatoi. L’autorità competente per lo stop delle partite sarà sempre il responsabile per l’ordine pubblico. (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Paolo Bona / Shutterstock)