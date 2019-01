Deve rinnovare la carta d’identità, ma da 5 anni è morto a sua insaputa

Condividi

La strana storia arriva da Palermo dove un uomo ha scoperto di non esistere per il Comune. L’ufficio anagrafe infatti non era riuscito a reperirlo per il censimento e dopo 3 anni di vane ricerche lo ha dichiarato ufficialmente irreperibile. Non deceduto, ma inesistente. Così quando si è recato in ufficio per rinnovare la carta d’identità la storia kafkiana di cui era ignaro protagonista è venuta alla luce e ora potrà effettuare nuovamente l’iscrizione all’anagrafe e resuscitare per il Comune. (t.d.b.)

(Fonte: Giornale di Sicilia)

(ph: Everyeyecinema)