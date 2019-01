Errori mortali: medici staccano la spina al paziente sbagliato

Condividi

Ha del clamoroso la vicenda che arriva da New York dove un ospedale è stato citato in giudizio a causa di un errore fatale in tutti i sensi da parte dei medici. Hanno infatti staccato la spina a un uomo avvalendosi del consenso della sorella. Ma si trattava di un’omonimia. L’uomo a cui sono stati spenti i macchinari che lo tenevano in vita era un altro e nessuno aveva mai dato il consenso. Quando la sorella è andata in ospedale non ha capito che quell’uomo intubato non era suo fratello, a causa appunto dei tubi che gli coprivano il volto. Intanto Frederick si trovava in galera per una questione di droga, ma pur sempre vivo. Fa ancora più scalpore pensare che la denuncia non è arrivata dai parenti del paziente vittima dell’errore, ma da parte della sorella, che ha creduto morto il fratello per alcune ore. (t.d.b.)

(Fonte: Huffingtonpost)