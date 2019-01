Galan il pensionato: «scrivo e cucino»

Condividi

Linkedin email

«Faccio il pensionato senza pensione», «non vedo più i tg e non leggo più i giornali». Intervistato da Martina Zambon sul Corriere del Veneto, l’ex governatore Giancarlo Galan, al centro dello scandalo Mose, racconta la sua giornata tipo. Galan si vanta della sua bravura ai fornelli: «l’altra domenica ho fatto la casoeûla abbinata alla versione alsaziana, la choucroute. Così come ho servito ad altri ospiti spezzatino all’italiana e anche goulash. Dolci non ne faccio, che non mi piacciono». E la sera, «leggo e scrivo. Dormendo poco c’è tempo per entrambe le attività». Perché «leggere fa bene. Lo facessero quelli che hanno inopinatamente vinto le ultime elezioni…».

Infine, sul Mose, che oggi vedrà la posa dell’ultima paratoia: «ho fatto opere per miliardi e miliardi e miliardi. Strade, ospedali, il Passante, il rigassificatore ma che mi si rovini la vita accusandomi in merito a un’opera su cui non avevo nessuna competenza mi lascia ancora perplesso». Anche se, ammette, «la concessione unica è stata una grande porcheria. Questo mi rimprovero, dal punto di vista culturale».

(Ph. Giancarlo Galan / Facebook)