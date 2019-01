Mughini: «Sea Watch? Non è politica, ma delinquenza»

Condividi

Linkedin email

La vicenda Sea Watch «non ha più nulla a che vedere con la politica. È delinquenza». Lo afferma Giampiero Mughini (in foto),ospite del programma di Radio 2 “I lunatici“. «È pazzesco che l’Italia tenga lì sul mare 40 persone tra cui donne e bambini perché per la propaganda politica di una fazione è bene tenere sul mare donne, bambini, persone».

«La presenza dei migranti in Italia – aggiunge il giornalista – è in una misura irrisoria. In Italia su dieci italiani c’è uno straniero, non esiste nessuna invasione. Bisogna ragionare, non fare slogan propagandistici adatti alla Taverna». (r.a.)