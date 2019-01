Omicidio “Miss Barbie”, dopo 20 anni risolto caso che sconvolse gli Usa

Condividi

Dopo oltre 20 anni ha un colpevole l‘orrendo omicidio di Jon Benét Ramsey, che a soli 6 anni fu violentata e uccisa il giorno di Natale del 1996. Il corpo senza vita fu trovato nella villa del padre, che fu sospettato di essere un pedofilo, dopo un breve rapimento. Come riporta Fabrizio Maria Barbuto su Libero, Gay Oliva, pedofilo di 54 anni, in carcere per abusi su minori, ha confessato il delitto di “Miss Barbie“, così era soprannominata la piccola, vincitrice nonostante la tenera età di diversi concorsi di bellezza. Oliva era innamorato e ossessionato da lei, complice anche il modo in cui la bimba veniva agghindata. La madre infatti fu processata dai media per aver trasformato la figlia in un oggetto del desiderio sessuale. (t.d.b.)

(ph: Wikimedia Foundation)