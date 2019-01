Pedemontana veneta, Cgil: «subappaltatori rispettano sicurezza?»

Condividi

Dopo il sit in al cantiere di Mason dove giovedì si è verificato il grave incidente sul lavoro che ha causato la morte di un operaio, in questi giorni i rappresentanti dei lavoratori delle costruzioni stradali e dell’edilizia di Cgil, Cisl e Uil della provincia di Vicenza hanno «fatto partire delle richieste scritte di incontro: una all’azienda per cui lavorava Gianfranco Caracciolo, e l’altra al consorzio Sis». Lo comunica in una nota Luca Rossi, segretario generale Fillea Cgil (in foto, al centro), che sottolinea la «piena fiducia negli inquirenti». Tuttavia, in attesa che la magistratura completi le indagini «è necessario che verifichiamo se tutte le aziende in subappalto a Sis hanno recepito (e non solo formalmente), i protocolli di sicurezza adottati dal consorzio stesso». Il segretario generale di Fillea Cgil sottolinea che il consorzio Sis rispetta l’obbligo di legge sulla sicurezza nei cantieri e che i corsi e gli aggiornamenti sulla sicurezza vengono realizzati.

«Il problema – evidenzia – è culturale, perché i lavoratori siamo certi frequentino i corsi, ma poi le norme nella prassi vengono sempre prese in considerazione?». Per questo Rossi intende chiedere a Sis, insieme ai colleghi di Cisl e Uil, di incontrare tutti i subappaltatori. «Non esistono le tragiche fatalità negli incidenti sul lavoro – afferma Rossi – esiste solo negligenza nell’applicazione delle norme di sicurezza: lo sappiamo che costa risorse e tempo preparare e progettare il cantiere per evitare situazioni di pericolo alle persone e dotare gli uomini che lavorano dei dispositivi necessari per non farsi male. Per fortuna ci sono le leggi che lo prevedono e quindi tutti devono adeguarsi; perché non possiamo permetterci che un lavoratore, e in questo caso un padre di famiglia, non torni più a casa la sera dai suoi cari». (r.a.)

(Ph. Fillea Cgil)