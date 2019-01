Condividi

Linkedin email

Un professore di Torino è stato assolto dall’accusa di razzismo perché secondo i giudici dire «marocchino di merda» e «cinese di merda», cioè le ingiurie che l’uomo rivolse a due suoi alunni delle medie non è reato. C’è l’ingiuria, ma non l’aggravante del razzismo. Nessun reato quindi. L’uomo ammise solo le offese al ragazzo cinese e fu sospeso. Ora annuncia di voler far causa al ministero per i danni morali e materiali subiti. (t.d.b.)

(Fonte: Corriere.it)