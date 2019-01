Reddito cittadinanza, blitz GdF a Palermo dopo denuncia di Di Maio

Condividi

Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio promette «controlli serrati» sul reddito di cittadinanza, dopo il video trasmesso dal programma tv “Non è l’Arena“, in cui un dipendente di un centro Alpaa di Palermo suggeriva ai cittadini come fare per aggirare la legge. Nel pomeriggio di ieri, la Guardia di Finanza si è recata negli uffici per un controllo.

«Ci auguriamo che gli accertamenti esperiti oggi – afferma in una nota il presidente Luigi Rotella – possano indurre la direzione della trasmissione televisiva a rettificare la descrizione dei fatti e il Ministro a chiederci scusa per la gravità delle accuse, infondate, che continua a indirizzarci, sollecitando peraltro lo squallidume che

si riversa sui social».

«Di fronte alle reiterate dichiarazioni di Di Maio – aggiunge – ribadiamo che Alpaa, una associazione di rappresentanza delle cosiddette figure miste e dei piccoli produttori agricoli, non è e non ha un Caf, né a Palermo né altrove. Dunque non ha mai dato e non può dare alcuna consulenza in materia fiscale né, tanto meno, sul reddito di cittadinanza». (r.a.)

