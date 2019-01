Sanità, Grillo: «vaccini non uccidono, morbillo e meningite sì»

Condividi

Il ministro della Salute Giulia Grillo si scaglia contro l’errata informazione circa i vaccini. «Io conosco bambini morti per il morbillo – ha dichiarato – ma bimbi morti per il vaccino non ne conosco. Non fate questa disinformazione, perché la gente muore di morbillo e di meningite». La Grillo ha così risposto a una mamma che l’aveva bloccata dicendo di essere preoccupata per gli effetti negativi del vaccino su suo figlio, a margine di un incontro di presentazione del programma sanitario del Movimento 5 Stelle. (t.d.b.)

Fonte: Adnkronos

(ph: Imagoeconomica)