Shoah, leghista resta seduto durante commemorazione: bufera

Condividi

Linkedin email

Bufera a Pisa sul consigliere comunale Manuel Laurora che è rimasto seduto durante la commemorazione delle vittime della Shoah in occasione del Giorno della Memoria. Mentre tutti si alzavano, lui non lo ha fatto e ciò è stato visto come una mancanza di rispetto verso la comunità ebraica. È stato espulso dall’aula e il sindaco chiede ai vertici della Lega, partito a cui Laurora non è iscritto ma nelle cui fila è stato eletto, di prendere provvedimenti. Su facebook il consigliere ha poi chiesto scusa per il suo gesto: «volevo sinceramente scusarmi per il mio atteggiamento durante il minuto di silenzio per la ricorrenza della “Giornata della Memoria”. Anche per me la Shoah è una pagina terribile nella storia dell’Umanità che non deve ripetersi mai più. Mai avrei voluto che il mio atteggiamento suscitasse interpretazioni diverse dal mio pensiero». (t.d.b.)

(Fonte: Repubblica)

(ph: Facebook – Manuel Laurora)