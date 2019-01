Argento: «mi vergogno molto dei discorsi dei nostri politici»

Condividi

Asia Argento, in un’intervista a La Stampa, svela le ultime novità sulla sua vita. In campo musicale, la cantante ha appena fatto uscire Gloria, il suo nuovo singolo rock con gli Indochine, famosa band pop-rock francese. Per quanto riguarda la sua carriera televisiva, sembra riaprirsi la possibilità di vederla a The Voice dopo le dichiarazioni del direttore di Rai 2 Carlo Freccero, in cui esprimeva il desiderio di vedere Morgan e l’Argento insieme come giudici.

Poi torna a parlare di politica. «Io sono per l’integrazione e mi vergogno molto dei discorsi che vengono fatti dai nostri politici. Mi fa del male e ho preferito mantenere le distanze. Non voglio saperne più nulla, mi sono tolta da Twitter per questo. Troppa pressione, non vivevo più serenamente. Anche quando hanno messo la mia faccia nei post con #leinoncisarà al raduno leghista di Roma, ho lasciato perdere, tanto è una partita persa. Non ce la faccio più, loro sono in tanti, io sono sola». (a.mat.)

(ph: shutterstock)