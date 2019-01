Guardian vs prosecco, Coldiretti Veneto: «per inglesi ormai è uno sport»

Condividi

Dopo l’allarme lanciato dal ‘quotidiano britannico “The Guardian” sui danni che le coltivazioni di vigneti destinati alla produzione del prosecco causerebbero sui terreni, Coldiretti Veneto non ci sta e risponde a tono. «Il Prosecco prima faceva sbriciolare i denti ora fa franare le colline – ha dichiarato il presidente Daniele Salvagno – : la verità è che con la Brexit si rafforza lo spirito protezionista della Gran Bretagna e sparlare del vino più stappato dagli inglesi è ormai uno sport. È un costume diffuso per screditare le bollicine del Nord Est – prosegue il presidente di Coldiretti – che sono comunque tra le più apprezzate in Inghilterra considerato che il prodotto simbolo del Made in Italy ha raggiunto vendite nel 2018 pari a 350 milioni di euro secondo le stime e un aumento in valore del 6% rispetto all’anno precedente».

«Meglio concentrare le energie sui danni che un certo tipo di legislazione sfavorevole può creare alle esportazioni agroalimentari italiane – spiega Coldiretti – . Un esempio, in questo senso, è l‘etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta diffondendo in gran parte dei supermercati che boccia ingiustamente quasi l’85% dell’agroalimentare italiano a denominazione di origine (Dop). L’etichetta semaforo- conclude la Coldiretti – arriva a promuovere cibi spazzatura come le bevande gassate dalla ricetta ignota e a bocciare il Parmigiano Reggiano o il Prosciutto di Parma, ma anche un elisir di lunga vita come l’olio extravergine di oliva». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)