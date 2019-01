Jesolo, accoltellato alla gola in casa: uomo in fin di vita

Condividi

Va a casa dell’amico e lo trova con ferite alla gola in fin di vita. L’episodio, che risale alle 22 di ieri sera, è stato reso noto alle forze dell’ordine da un amico della vittima, un 58enne di origine romene che si trovava a Jesolo lido. Dopo la richiesta di soccorso, sul posto sono giunti immediatamente carabinieri e suem. La vittima è stata in grado di riferire alle forze dell’ordine che l’aggressore sarebbe il suo coinquilino, un 60enne italiano, che però al momento non si trovava in casa.

Il ferito si trova in pericolo di vita, in prognosi riservata, all’ospedale di San Donà. L’appartamento è stato posto sotto sequestro per permettere i rilievi tecnici. L’arma del delitto, un coltellino dalla lama di circa 10 cm, è stato rinvenuto all’interno dell’appartamento insieme a numerose altre tracce che gli investigatori analizzeranno in queste ore. L’aggressore, che al momento non ha ammesso alcuna responsabilità, è stato portato in mattinata alla casa circondariale di Venezia a disposizione dell’Autorità giudiziaria. (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Shutterstock)